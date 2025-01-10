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Палата представителей США приняла закон о санкциях против МУС

Офис израильского премьера назвал это «абсурдным и антисемитским».

Источник: Аргументы и факты

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение санкций против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС) в ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В прошлом году МУС обвинил Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и высокопоставленного представителя ХАМАС в совершении военных преступлений, что вызвало резкую критику со стороны израильских властей, которые назвали действия суда антисемитскими.

Это решение суда вызвало протесты как среди республиканцев, так и демократов в американском Конгрессе. Теперь законопроект будет рассмотрен Сенатом, контроль над которым осуществляет Республиканская партия.

Предложенный законопроект осуждает действия МУС и призывает ввести санкции против суда за попытки расследования, ареста или судебного преследования лиц, защищённых США и их союзниками. Санкции включают заморозку активов в США, а также блокировку виз и аннулирование разрешений на въезд.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение не ехать на инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.