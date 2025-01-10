Палата представителей США приняла закон о санкциях против МУС

Предложенный законопроект осуждает действия МУС и призывает ввести санкции против суда за попытки расследования, ареста или судебного преследования лиц, защищённых США и их союзниками. Санкции включают заморозку активов в США, а также блокировку виз и аннулирование разрешений на въезд.