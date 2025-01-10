Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата

«Это наиболее распространенные разрушительные пожары в истории Калифорнии», — сказал он. Как указал Байден, власти США направляют в Калифорнию дополнительные бригады пожарных, авиацию для тушения огня. В том числе были привлечены бригады пожарных и пожарные самолеты из Канады, отметил он.
«На данный момент эвакуировано 360 тыс. человек», — продолжил президент США.
Отвечая на вопрос журналистов о потенциальной стоимости восстановления после пожаров, Байден не назвал точной суммы, однако отметил, что это будет «очень большое число». «Правда в том, что никто не сможет вам сказать этого. Любой, кто назовет вам цифру сейчас, понятия не имеет, о чем говорит. Это очень, очень, очень большое число», — указал президент.
Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес, согласно данным пожарной службы Калифорнии, достигла почти 11 тыс. га. Огонь уничтожил более 1 тыс. строений и привел к гибели как минимум шести человек. Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, также на подмогу им направили сотрудников экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Однако справиться с огнем пока не удается.
По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от $52 до $57 млрд. При этом газета Financial Times со ссылкой на информацию JPMorgan сообщила, что потери страховых компаний от пожаров в Калифорнии могут составить $20 млрд при общем ущербе в $50 млрд.