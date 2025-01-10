Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата

Отвечая на вопрос журналистов о потенциальной стоимости восстановления после пожаров, Байден не назвал точной суммы, однако отметил, что это будет «очень большое число». «Правда в том, что никто не сможет вам сказать этого. Любой, кто назовет вам цифру сейчас, понятия не имеет, о чем говорит. Это очень, очень, очень большое число», — указал президент.