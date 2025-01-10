Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель назвала Гитлера коммунистом

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель сделала заявление о том, что Адольф Гитлер не был правым консерватором, а, по её мнению, представлял собой коммунистические идеи.
Вайдель высказала эту точку зрения во время онлайн-дискуссии с Илоном Маском, подчеркнув, что Гитлер и его политика не соответствовали традиционным консервативным идеалам.
«Крупнейшим успехом (левых — ред.) после той ужасной эпохи нашей истории стало то, что Гитлера стали называть правым консерватором. Он был совершенной противоположностью: он не был консерватором, он не был идентаристом, он был коммунистом и социалистом», — пояснила Вайдель.
Она также ответила на критику, связывающую АдГ с нацистским режимом, указав на то, что её партия основывается на консерватизме и либертарианстве, что является прямо противоположным к идеологиям, представленным в нацистской Германии. Она добавила, что именно у левых движений наблюдается большая склонность к критике Израиля и наличие антисемитизма.
Гитлер действительно был основоположниками немецкого национал-социализма, и он рассматривал коммунизм как одного из своих главных врагов.
Ранее сообщалось, что парламент Германии проводит проверку в связи с открытой поддержкой партии «Альтернативы для Германии» американским предпринимателем Илоном Маском. Миллиардер назвал АдГ единственной политической силой ФРГ, которая способна спасти страну от превращения в «тень своего прежнего я».