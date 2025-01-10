Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель назвала Гитлера коммунистом

Она также ответила на критику, связывающую АдГ с нацистским режимом, указав на то, что её партия основывается на консерватизме и либертарианстве, что является прямо противоположным к идеологиям, представленным в нацистской Германии. Она добавила, что именно у левых движений наблюдается большая склонность к критике Израиля и наличие антисемитизма.