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Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель назвала Гитлера коммунистом

По словам Вайдель, Гитлер и его политика не соответствовали традиционным консервативным идеалам.

Источник: Аргументы и факты

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель сделала заявление о том, что Адольф Гитлер не был правым консерватором, а, по её мнению, представлял собой коммунистические идеи.

Вайдель высказала эту точку зрения во время онлайн-дискуссии с Илоном Маском, подчеркнув, что Гитлер и его политика не соответствовали традиционным консервативным идеалам.

«Крупнейшим успехом (левых — ред.) после той ужасной эпохи нашей истории стало то, что Гитлера стали называть правым консерватором. Он был совершенной противоположностью: он не был консерватором, он не был идентаристом, он был коммунистом и социалистом», — пояснила Вайдель.

Она также ответила на критику, связывающую АдГ с нацистским режимом, указав на то, что её партия основывается на консерватизме и либертарианстве, что является прямо противоположным к идеологиям, представленным в нацистской Германии. Она добавила, что именно у левых движений наблюдается большая склонность к критике Израиля и наличие антисемитизма.

Гитлер действительно был основоположниками немецкого национал-социализма, и он рассматривал коммунизм как одного из своих главных врагов.

Ранее сообщалось, что парламент Германии проводит проверку в связи с открытой поддержкой партии «Альтернативы для Германии» американским предпринимателем Илоном Маском. Миллиардер назвал АдГ единственной политической силой ФРГ, которая способна спасти страну от превращения в «тень своего прежнего я».