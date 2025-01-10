Россия учтет при планировании притязания Трампа на Гренландию, заявил посол

«Стремление избранного президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией в интересах обеспечения безопасности США, не исключая использование ради достижения этой цели экономической и военной силы, как представляется, свидетельствует о том, что будущая американская администрация не заинтересована в укреплении военно-политической стабильности в Арктике на основе развития равноправного диалога и взаимодействия с другими арктическими государствами, даже с союзниками по НАТО», — сказал посол.
Такой подход, как отметил дипломат, чреват дальнейшей деградацией обстановки в регионе и, несомненно, «будет учитываться Россией при военном планировании».
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.