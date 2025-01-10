Россия учтет при планировании притязания Трампа на Гренландию, заявил посол

«Стремление избранного президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией в интересах обеспечения безопасности США, не исключая использование ради достижения этой цели экономической и военной силы, как представляется, свидетельствует о том, что будущая американская администрация не заинтересована в укреплении военно-политической стабильности в Арктике на основе развития равноправного диалога и взаимодействия с другими арктическими государствами, даже с союзниками по НАТО», — сказал посол.