Харрис предупредила, что ожидать выплат нужно не всем пострадавшим при пожарах

«К сожалению, многие страховые компании отменили страховку для многих пострадавших, что задержит… восстановление. Я думаю, это важная проблема, и надеюсь, что можно будет как-то решить ее, потому что у многих из этих семей не будет возможности для восстановления», — заявила Харрис (цитата по «РИА Новости»).