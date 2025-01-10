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Bloomberg: фон дер Ляйен намерена встретиться с Трампом до его инаугурации

В настоящее время европейская чиновница находится в Германии, где пытается справиться с острой пневмонией.
Источник: Аргументы и факты

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации 20 января, сообщает Bloomberg.

В настоящее время фон дер Ляйен находится в Германии, пытаясь справиться с острым воспалением легких, что усложняет подготовку к встрече с Трампом.

В ходе предвыборной кампании и после выборов американский политик не раз заявлял о намерении повысить тарифы в торговле с Европейским Союзом и требовать увеличения оборонных расходов от европейских стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких предложений о начале диалога Дональда Трампа и Владимира Путина из Белого дома пока не поступало.