Bloomberg: фон дер Ляйен намерена встретиться с Трампом до его инаугурации

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации 20 января, сообщает Bloomberg.
В настоящее время фон дер Ляйен находится в Германии, пытаясь справиться с острым воспалением легких, что усложняет подготовку к встрече с Трампом.
В ходе предвыборной кампании и после выборов американский политик не раз заявлял о намерении повысить тарифы в торговле с Европейским Союзом и требовать увеличения оборонных расходов от европейских стран.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких предложений о начале диалога Дональда Трампа и Владимира Путина из Белого дома пока не поступало.