Сийярто назвал Сикорского «провоенным агентом» американца Сороса

Сийярто заявил, что «польско-венгерская дружба переживет все попытки одного из самых провоенных агентов Сороса в Европе» и выразил уверенность, что текущие разногласия не приведут к разрыву дипломатических отношений между двумя странами. Сорос, венгерский миллиардер, известен своими политическими фондами, а венгерское правительство считает его главным оппонентом.