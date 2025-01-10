Сийярто назвал Сикорского «провоенным агентом» американца Сороса

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал своего польского коллегу Радослава Сикорского «агентом, работающим на военные интересы» американского финансиста Джорджа Сороса в Европе, при этом выразив уверенность, что долгосрочные связи между Венгрией и Польшей преодолеют текущие разногласия.
Поводом для резкой критики Сийярто послужило сообщение портала wPolityce.pl о решении Сикорского приостановить контакты с венгерским послом в Варшаве Иштваном Ийдьярто.
Дипломатический конфликт между странами возник на фоне предоставления Венгрией убежища Марчину Романовскому, бывшему заместителю министра юстиции Польши, которого обвиняют в преступлениях, включая хищение государственных средств. Венгрия считает эти обвинения политически мотивированными.
Сийярто заявил, что «польско-венгерская дружба переживет все попытки одного из самых провоенных агентов Сороса в Европе» и выразил уверенность, что текущие разногласия не приведут к разрыву дипломатических отношений между двумя странами. Сорос, венгерский миллиардер, известен своими политическими фондами, а венгерское правительство считает его главным оппонентом.
Сикорский отправил письмо депутатам польского парламента с просьбой отменить встречи с венгерским послом, включая культурные мероприятия. Этот шаг был воспринят как серьезное дипломатическое напряжение между странами.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Польши не приглашать венгерского посла на церемонию начала председательства страны в Совете ЕС, назвав его «жалким и детским».