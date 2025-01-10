Арья был впервые избран в парламент в 2015 году и с тех пор оставался рядовым депутатом. Его связи с Индией становятся предметом внимания на фоне ухудшения отношений между Канадой и Индией, что вызывает определенные сомнения и вопросы о его потенциале как будущего лидера страны.