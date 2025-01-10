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Депутат с индийскими корнями объявил о борьбе за пост премьера Канады

Чандра Арья заявил, что стремится возглавить «компактное и более эффективное правительство» страны.

Источник: Аргументы и факты

Канадский парламентарий индийского происхождения Чандра Арья стал первым, кто официально объявил о своих намерениях баллотироваться на пост премьер-министра Канады после отставки Джастина Трюдо.

В своем заявлении Арья, который представляет фракцию либералов, подтвердил, что стремится возглавить «компактное, более эффективное правительство», способное восстановить страну и обеспечить её процветание для будущих поколений.

Одной из ключевых позиций Арьи является предложение об отмене монархической формы правления в Канаде, что он обозначил как шаг к превращению страны в «суверенную республику».

Арья был впервые избран в парламент в 2015 году и с тех пор оставался рядовым депутатом. Его связи с Индией становятся предметом внимания на фоне ухудшения отношений между Канадой и Индией, что вызывает определенные сомнения и вопросы о его потенциале как будущего лидера страны.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении покинуть свой пост и перестать быть лидером Либеральной партии после избрания нового главы партии. Он отметил, что намерен продолжать выполнять свои обязанности вплоть до завершения этого процесса.