СМИ сообщили, кого Си Цзиньпин направит на инаугурацию Трампа

Ранее телеканал CBS со ссылкой на информированные источники сообщил, что Трамп направил председателю КНР приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт подтвердила эту информацию. Позже телеканал сообщил, что Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон, а на инаугурации будут присутствовать посол Китая в США и его супруга.