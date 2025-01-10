СМИ сообщили, кого Си Цзиньпин направит на инаугурацию Трампа

Ранее телеканал CBS со ссылкой на информированные источники сообщил, что Трамп направил председателю КНР приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт подтвердила эту информацию. Позже телеканал сообщил, что Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон, а на инаугурации будут присутствовать посол Китая в США и его супруга.
По словам источников, председатель КНР может послать на инаугурацию своего заместителя Хань Чжэна или министра иностранных дел Ван И. Консультации о возможном эмиссаре ведутся с переходной командой Трампа.
Еще один источник заявил, что в штабе Трампа хотели бы на церемонии Цай Ци, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, который якобы является правой рукой Си Цзиньпина.
Как отмечает издание, присутствие любого из этих чиновников было бы беспрецедентным, учитывая, что ранее на подобных церемониях Китай представлял посол страны в Вашингтоне.
Источник газеты, знакомый с настроениями в окружении Трампа, отметил, что китайцы должны прислать официальное лицо соответствующего уровня, чтобы с самого начала создать хорошее впечатление, поскольку ожидается, что представитель Пекина, который посетит инаугурацию, также проведет переговоры с советниками избранного президента США.
Трамп после инаугурации станет 45-м и 47-м президентом США.