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Трамп анонсировал встречу с Путиным

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече.

Источник: AP 2024

«Он хочет встретиться, и мы занимается организацией», — заявил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде, говоря о встрече с Путиным.

При этом на вопрос о том, возможна ли трехсторонняя встреча между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпинем, Трамп ответил, что это будет определено позднее.

Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.

Путин Владимир
Трамп Дональд