Трамп анонсировал встречу с Путиным

«Он хочет встретиться, и мы занимается организацией», — заявил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде, говоря о встрече с Путиным.
При этом на вопрос о том, возможна ли трехсторонняя встреча между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпинем, Трамп ответил, что это будет определено позднее.
Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.