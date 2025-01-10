Барбин: РФ учтет при военном планировании притязания Трампа на Гренландию

Подход избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии может привести к ухудшению обстановки в Арктическом регионе. Такое мнение высказал посол России в Дании Владимир Барбин, пишет РИА Новости.
Барбин подчеркнул, что стремление Трампа укрепить контроль над островом в интересах безопасности США указывает на нежелание новой американской администрации развивать диалог и сотрудничество с другими арктическими государствами, включая союзников по НАТО.
Посол добавил, что такой подход может привести к дальнейшей деградации обстановки в Арктике и будет учтен Россией при планировании своих военных стратегий. Барбин выразил опасения, что использование экономической и военной силы для достижения целей в данном регионе не способствует созданию военно-политической стабильности.
Ранее Трамп на пресс-конференции в своей резиденции в Флориде заявил, что США должны взять под контроль крупнейшие транспортные коридоры, через которые проходит около 80% всей американской торговли. Речь шла о Панамском канале и Гренландии.