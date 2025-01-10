Барбин: РФ учтет при военном планировании притязания Трампа на Гренландию

Посол добавил, что такой подход может привести к дальнейшей деградации обстановки в Арктике и будет учтен Россией при планировании своих военных стратегий. Барбин выразил опасения, что использование экономической и военной силы для достижения целей в данном регионе не способствует созданию военно-политической стабильности.