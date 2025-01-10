Игорь Кобзев посетил соцобъекты в селе Покосное Братского района

Первый объект, который осмотрел глава региона, — Покоснинская средняя школа, открытая в 2020 году. В школе обучаются 346 человек, и для организации учебно-воспитательного процесса предусмотрены 34 учебных кабинета, актовый и хореографический залы, спортивный зал, музей и тир. Благодаря национальному проекту «Образование», в школе действует Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», где организовано дополнительное образование по программам «Созвучие» и «Проектная деятельность». Информационно-библиотечный центр школы оснащен компьютерной техникой, принтером и мультимедиа, что позволяет учащимся использовать доступные интернет-ресурсы.
Штат школы полностью укомплектован, в нем работают педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог и логопед. В селе Покосное Игорь Кобзев также осмотрел новый хоккейный корт, построенный в рамках соглашения о социальном партнерстве между администрацией Братского района и Группой «Илим». Компания направила на эти цели три миллиона рублей. На месте старого деревянного корта залили почти тысячу квадратных метров льда, установили прочные пластиковые борта и защитную сетку. Работы завершили в конце июля 2024 года, и в августе новый корт был торжественно открыт.
По проекту «Народные инициативы» в прошлом году закупили спортивный инвентарь и форму для хоккейной команды на сумму 360 тысяч рублей, большая часть из которых — из областного бюджета. Тренер Леонид Нешатаев рассказал, что хоккейные команды в Покосном являются одними из самых сильных в районе, и в хоккей играют как молодежь, так и взрослые. На катке предусмотрено время для свободного катания, и в выходные дни здесь одновременно катаются до 60 человек. Губернатор отметил, что новый корт стал местом притяжения молодежи и всех жителей, выбирающих спортивный образ жизни.
В Покоснинской участковой больнице Игорь Кобзев обратил внимание на укомплектованность учреждения медицинскими кадрами. Он отметил, что для медработников предусмотрены региональные льготы в рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Кроме того, продолжаются работы по улучшению условий труда и укреплению материальной базы сельских медучреждений. Губернатор предложил продолжить практику работы «Медицинских десантов» для консультаций и оказания профессиональной помощи в сельских населенных пунктах.