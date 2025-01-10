Игорь Кобзев посетил соцобъекты в селе Покосное Братского района

По проекту «Народные инициативы» в прошлом году закупили спортивный инвентарь и форму для хоккейной команды на сумму 360 тысяч рублей, большая часть из которых — из областного бюджета. Тренер Леонид Нешатаев рассказал, что хоккейные команды в Покосном являются одними из самых сильных в районе, и в хоккей играют как молодежь, так и взрослые. На катке предусмотрено время для свободного катания, и в выходные дни здесь одновременно катаются до 60 человек. Губернатор отметил, что новый корт стал местом притяжения молодежи и всех жителей, выбирающих спортивный образ жизни.