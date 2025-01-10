Fox News: Джо Байден уснул на похоронах экс-президента США Джимми Картера

Эксперт по невербальной коммуникации Патти Вуд, в интервью изданию The Sun, предположила, что закрытые глаза Байдена могли быть проявлением скорби. По ее словам, подобное поведение может быть связано с эмоциональной реакцией на стресс, когда человек блокирует переживания, закрывая глаза.