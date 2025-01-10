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Fox News: Джо Байден уснул на похоронах экс-президента США Джимми Картера

Политик изредка открывал глаза, но не обращал внимание на происходящее вокруг него.

Источник: Аргументы и факты

Во время церемонии прощания с 39-м президентом США Джимми Картером камеры телеканала Fox News зафиксировали, как действующий президент Джо Байден закрыл глаза, что вызвало предположения о том, что он мог уснуть.

Несмотря на редкие моменты, когда он открывал глаза, внимания на происходящее вокруг он почти не обращал.

Байден находился в первом ряду вместе с женой Джилл, вице-президентом Камалой Харрис и ее супругом. Позади их располагались бывшие президенты США с супругами, а также избранный президент Дональд Трамп с женой.

Эксперт по невербальной коммуникации Патти Вуд, в интервью изданию The Sun, предположила, что закрытые глаза Байдена могли быть проявлением скорби. По ее словам, подобное поведение может быть связано с эмоциональной реакцией на стресс, когда человек блокирует переживания, закрывая глаза.

Ранее Джо Байден снова продемонстрировал забывчивость, затруднившись вспомнить пол новорожденного ребенка своей внучки Наоми.