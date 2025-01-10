Министра образования и науки назначили в Хабаровском крае

Пост министра образования доверили Алексею Николаевичу Мокрушину, который ранее был директором школы № 25 города Калуга. Известно, что Алексей Николаевич возглавил учебное заведение в 30 лет. В 2016 году стал самым молодым руководителем школы в регионе.