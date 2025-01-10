Министра образования и науки назначили в Хабаровском крае

И.о. министра образования и науки Хабаровского края назначили в Хабаровском крае. Информация об этом появилась на сайте краевого правительства, сообщает ИА AmurMedia.
Пост министра образования доверили Алексею Николаевичу Мокрушину, который ранее был директором школы № 25 города Калуга. Известно, что Алексей Николаевич возглавил учебное заведение в 30 лет. В 2016 году стал самым молодым руководителем школы в регионе.
Два года назад Алексей Мокрушин стал победителем конкурса «Директор года России — 2023».
Напомним, ранее и.о. министра образования и науки Хабаровского края назначили Андрея Процко, который до сентября 2024 года занимал пост замминистра. Андрей Процко сменил на посту Викторию Хлебникову, которая не вошла в обновленный состав регионального правительства.