Посол США посетил Павлодарскую область

Аким Павлодарской области Асаин Байханов встретился с послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом. Как сообщает пресс-служба акимата, глава региона рассказал об особенностях Павлодарского Прииртышья, экономическом потенциале и инвестиционных возможностях региона.
В свою очередь Дэниел Розенблюм интересовался развитием гражданского общества, вопросами охраны здоровья, есть ли проблемы, в которых возможно содействие в рамках международного сотрудничества.
Асаин Байханов поблагодарил за помощь в поставке оборудования в СПИД центр города Павлодар, в расширении образовательных проектов по развитию искусственного интеллекта. Особо обратил внимание на необходимость оказания содействия в повышении квалификации и обмена опытом в ведущих клиниках США наших павлодарских врачей.
Также глава региона отметил, что помимо сотрудничества в экономике работают партнерские программы с Дипломатической миссией США — это American Corner Pavlodar и Makerspace.
В завершение встречи послу США была подарена картина местного художника.
Во время своего ознакомительного визита чрезвычайный и полномочный посол США посетит в Павлодаре музей литературы и искусства им. Бухар Жырау, областную библиотеку им. С. Торайгырова. Перед отъездом побывает в мечети Машхур Жусупа.