Посол США посетил Павлодарскую область

Во время своего ознакомительного визита чрезвычайный и полномочный посол США посетит в Павлодаре музей литературы и искусства им. Бухар Жырау, областную библиотеку им. С. Торайгырова. Перед отъездом побывает в мечети Машхур Жусупа.