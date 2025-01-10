Депутаты не разрешили женщинам с двумя и более детьми работать на час меньше

Депутаты посчитали, что принятие закона может привести к дискриминации женщин во время трудоустройства. Если бы проект приняли, то они стали бы работать на час меньше: максимум 39 часов в неделю, а не 40. Не потеряв при этом ни рубля из зарплаты.