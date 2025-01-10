Депутаты не разрешили женщинам с двумя и более детьми работать на час меньше

В ГД отклонили инициативу сократить рабочую неделю для матерей двоих и более детей, заявил депутат Ярослав Нилов.
Депутаты посчитали, что принятие закона может привести к дискриминации женщин во время трудоустройства. Если бы проект приняли, то они стали бы работать на час меньше: максимум 39 часов в неделю, а не 40. Не потеряв при этом ни рубля из зарплаты.
Этот час мог бы стать дополнительным временем, которое матери проводят с детьми. Да и себе могли бы больше уделять внимания, до чего доходят руки далеко не у всех многодетных родителей.
Однако голоса большей части членов Комитета ГД по труду склонились не в пользу идеи, предложенной партией ЛДПР. Депутаты решили не давать работодателям повод думать о сотрудницах с детьми в дискриминационном ключе.
«Комитет в осеннюю сессию рассмотрел законопроект и рекомендовал к отклонению, Госдума пока еще его не рассмотрела», — сказал Ярослав Нилов — председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов — в беседе с РИА «Новости».