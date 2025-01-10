Бывший президент Уругвая отказался от борьбы с раком и попрощался с народом

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика объявил о прекращении борьбы с раком и попрощался с народом, сообщает издание El Tiempo.
Мухика рассказал, что рак пищевода распространился на печень, и его состояние стало таким, что остановить болезнь уже невозможно. Он отметил, что его организм не выдержит ещё одной операции и выразил необходимость в отдыхе.
Хосе Мухика занимал пост президента Уругвая с 2010 по 2015 годы. В 2024 году у него был диагностирован рак пищевода, который осложнился запущенным состоянием другого заболевания. Мухика известен своей простой жизненной философией и активной социальной позицией.
Ранее ведущий и журналист Отар Кушанашвили поделился, что израсходовал почти два миллиона рублей на лечение от онкологии. Рак кишечника у телеведущего обнаружили летом 2024 года, когда шоумен был госпитализирован в одну из больниц Подмосковья.