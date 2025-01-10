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ВС отклонил жалобу Эйдельман на отказ в снятии статуса иноагента

Историка внесли в реестр в сентябре 2022 года.

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу историка Тамары Эйдельман*, внесенной в реестр иностранных агентов, на исключение из этого списка.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе суда.

Сообщается, что жалобу Эйдельман не стали передавать на рассмотрение в судебном заседании.

Напомним, историк была включена в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Попытки оспорить решение Минюста РФ в апелляционных и кассационных инстанциях также не увенчались успехом, поскольку ранее ей уже отказывали.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста Дениса Катаева*, который требовал исключить его из списка иностранных агентов.

* Лицо, выполняющее функции иноагента в России.