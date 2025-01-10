Япония ввела санкции против 11 физлиц, 29 юрлиц и трех банков из России

Япония ввела санкции против трех российских банков, а также 29 организаций и 11 граждан РФ.
Среди попавших под ограничения оказался генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев, о чем сообщил кабинет министров Японии, передает РИА Новости.
В санкционный список также включены вице-президент TsMRBank Дмитрий Никулин и владелец ООО «Технология» Алексей Буднев. Отмечается, что ограничения для финансовых учреждений начнут действовать с 9 февраля текущего года.
Кроме того, Япония запретила экспорт в Россию капсаицина, используемого в промышленности, и 335 видов продукции, включая детали для спецтехники, малолитражные мотоциклы и инструменты.
Ранее стало известно, что президент США на этой неделе планирует объявить о введении новых санкций в отношении России.