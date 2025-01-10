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Япония ввела санкции против 11 физлиц, 29 юрлиц и трех банков из России

Ограничения для финансовых учреждений начнут действовать с 9 февраля текущего года.

Источник: Аргументы и факты

Япония ввела санкции против трех российских банков, а также 29 организаций и 11 граждан РФ.

Среди попавших под ограничения оказался генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев, о чем сообщил кабинет министров Японии, передает РИА Новости.

В санкционный список также включены вице-президент TsMRBank Дмитрий Никулин и владелец ООО «Технология» Алексей Буднев. Отмечается, что ограничения для финансовых учреждений начнут действовать с 9 февраля текущего года.

Кроме того, Япония запретила экспорт в Россию капсаицина, используемого в промышленности, и 335 видов продукции, включая детали для спецтехники, малолитражные мотоциклы и инструменты.

Ранее стало известно, что президент США на этой неделе планирует объявить о введении новых санкций в отношении России.