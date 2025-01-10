Дональд Трамп анонсировал подготовку встречи с Владимиром Путиным

Трамп также снова заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной не начался бы, если бы он был президентом США, а не Джо Байден. В ходе предвыборной кампании Трамп утверждал, что смог бы урегулировать конфликт на Украине всего за один день, если вернется в Белый дом. Эти заявления вызвали скепсис как в Москве, так и в Киеве.