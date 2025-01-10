NYT: контактная группа по Украине в формате «Рамштайн» может прекратить работу

«Неясно, будет ли (группа.— “Ъ”) продолжать работу при новой администрации (Белого дома.— “Ъ”). Трамп довольно скептически относится к поддержке Украины, намного меньше вкладывается в военные альянсы и открыто проявляет благосклонность к президенту (России Владимиру.— “Ъ”) Путину», — написал автор статьи.