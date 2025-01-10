Трамп анонсировал встречу с Путиным

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких предложений о начале диалога Дональда Трампа и Владимира Путина из Белого дома пока не поступало. В Кремле не исключают, что подобные запросы могут произойти после инаугурации нового президента США.