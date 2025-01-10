Трамп анонсировал встречу с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что российский лидер Владимир Путин выразил желание встретиться с ним, и в настоящее время стороны занимаются подготовкой к этой встрече.
Трамп сообщил журналистам в своей резиденции во Флориде, что работа над организацией встречи ведется, однако дата пока не определена.
На вопрос о возможности трехсторонней встречи с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином Трамп отметил, что решение по этому поводу будет принято позже.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких предложений о начале диалога Дональда Трампа и Владимира Путина из Белого дома пока не поступало. В Кремле не исключают, что подобные запросы могут произойти после инаугурации нового президента США.