Эксперты из Новосибирска обсудили мобилизационную готовность России в 2025 году

Несмотря на отсутствие планов по повторной мобилизации, федеральный бюджет на 2025 год предусматривает значительные расходы на мобилизационную подготовку. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что возобновление мобилизации в ближайшее время не планируется. Он подчеркнул, что мобилизационная подготовка носит плановый характер и направлена на совершенствование системы государственного управления и экономики. В рамках этих мероприятий на ближайшие три года запланировано более 50 млрд рублей, из которых 16,5 млрд будет выделено в 2025 году. Депутат подчеркнул, что проведение комплексных мобилизационных мероприятий в мирное время является важной частью государственной политики.