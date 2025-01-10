Эксперты из Новосибирска обсудили мобилизационную готовность России в 2025 году

Вопрос возможного возобновления мобилизационных мероприятий в России в 2025 году остается в центре общественного внимания. Эксперты и представители власти активно обсуждают планы, прогнозы и официальные заявления, касающиеся мобилизационной политики.
Так, политолог и военный эксперт Александр Чугай в интервью Сиб.фм отметил, что, несмотря на текущие показатели численности военнослужащих, потребность в них остается. Однако, по его мнению, приоритетным направлением для военного руководства является техническое оснащение армии. Чугай подчеркнул, что массовое использование беспилотных технологий, систем защиты от дронов, а также развитие надводных и подводных беспилотных аппаратов позволит снизить зависимость от массового призыва.
Эксперт считает, что, хотя такое технологическое развитие требует значительных финансовых вложений, оно более выгодно с точки зрения внутренней стабильности и минимизации потерь личного состава. Он также пришел к выводу, что на данный момент повторная мобилизация не является приоритетом для военного руководства.
Несмотря на отсутствие планов по повторной мобилизации, федеральный бюджет на 2025 год предусматривает значительные расходы на мобилизационную подготовку. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что возобновление мобилизации в ближайшее время не планируется. Он подчеркнул, что мобилизационная подготовка носит плановый характер и направлена на совершенствование системы государственного управления и экономики. В рамках этих мероприятий на ближайшие три года запланировано более 50 млрд рублей, из которых 16,5 млрд будет выделено в 2025 году. Депутат подчеркнул, что проведение комплексных мобилизационных мероприятий в мирное время является важной частью государственной политики.
Итого, хотя вопрос о повторной мобилизации остается открытым, официальные лица и эксперты сходятся во мнении, что на данный момент необходимость в ее проведении отсутствует. Россия активно готовится к любым вызовам, модернизируя армию, внедряя новые технологии и обеспечивая социальную поддержку военнослужащих. По мнению экспертов, такой комплексный подход к вопросам обороны и национальной безопасности демонстрирует внимание к укреплению военного потенциала и сохранению социальной стабильности внутри страны.