Юрий Слюсарь исполнил желание юной гимнастки из Ростова-на-Дону

Пожелание юной гимнастки из Ростова-на-Дону Юрий Слюсарь исполнил в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Принявшая в ней участие 9-летняя ростовчанка Оля Щ. загадала встретиться со своим спортивным кумиром — олимпийской чемпионкой, президентом международной Ассоциации клубов «Небесная грация» Алиной Кабаевой. Глава региона, снявший с «Елки желаний» шар Оли, пообещал исполнить мечту юной гимнастки и помог организовать эту встречу.
В начале января юная ростовчанка отправилась в Санкт-Петербург, где познакомилась с любимой спортсменкой. Несколько минут общения с известной гимнасткой для Оли могут стать судьбоносными. В ходе встречи Алина Кабаева поделилась с Олей не просто спортивным опытом, но энергией, настроем на победу. А еще подарила девочке предметы для занятий художественной гимнастикой и пригласила её обязательно приехать в Академию гимнастики «Небесная грация» в Сочи.
— Мы тебя ждем в академии, договорились? Сейчас здесь потренируешься, и следующий шаг у тебя будет академия. Будем тебя ждать, — сказала Алина Кабаева.
Организация встречи маленькой ростовчанки с именитой гимнасткой — не единственное желание, которое исполнил глава донского региона в рамках всероссийской благотворительной акции. Раннее Юрий Слюсарь подарил микроскоп пятилетнему Кириллу из Ростова-на-Дону. С помощью главы региона исполнилась и мечта трёхлетнего Саши, который загадал покататься на танке.
Напомним, акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года. Идея простая: детская мечта записана на бумажной елочной игрушке — надо только снять игрушку и воплотить желание ребёнка. В роли добрых волшебников выступают руководители всех уровней власти, представители общественности, бизнеса.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.