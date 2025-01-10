Юрий Слюсарь исполнил желание юной гимнастки из Ростова-на-Дону

В начале января юная ростовчанка отправилась в Санкт-Петербург, где познакомилась с любимой спортсменкой. Несколько минут общения с известной гимнасткой для Оли могут стать судьбоносными. В ходе встречи Алина Кабаева поделилась с Олей не просто спортивным опытом, но энергией, настроем на победу. А еще подарила девочке предметы для занятий художественной гимнастикой и пригласила её обязательно приехать в Академию гимнастики «Небесная грация» в Сочи.