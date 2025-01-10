Авиакомпаниям рекомендовали облетать Екатеринбург

Напомним, самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный 25 декабря, получил повреждения над территорией РФ и разбился возле города Актау. Погибли 38 человек, из них семь граждан РФ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому государственному телеканалу заявил, что самолет получил повреждения снаружи на территории России, в районе города Грозный. После этого инцидента авиакомпании некоторых стран начали отказываться от полетов в ряд городов России. Такие заявления ранее сделали казахстанская Quazad Air, азербайджанская AZAL и израильская AL EL.