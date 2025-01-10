Авиакомпаниям рекомендовали облетать Екатеринбург

Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям облетать Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Самару. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) ужесточило руководство по использованию воздушного пространства России.
Согласно обновленной директиве, которая опубликована на сайте регулятора, перевозчикам рекомендуется не летать в воздушном пространстве РФ к западу от 60-го меридиана на всех эшелонах полета. Рекомендация действует до 31 июля 2025 года и распространяются на авиакомпании третьих стран, авторизованных EASA.
Напомним, самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный 25 декабря, получил повреждения над территорией РФ и разбился возле города Актау. Погибли 38 человек, из них семь граждан РФ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому государственному телеканалу заявил, что самолет получил повреждения снаружи на территории России, в районе города Грозный. После этого инцидента авиакомпании некоторых стран начали отказываться от полетов в ряд городов России. Такие заявления ранее сделали казахстанская Quazad Air, азербайджанская AZAL и израильская AL EL.