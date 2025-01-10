Мишустин 14−15 января посетит Вьетнам

Там отметили также увеличение числа российских регионов, сотрудничающих с городами и провинциями Вьетнама. В прошлом году страну посетили делегации Санкт-Петербурга и Москвы, которые наиболее активно действуют на вьетнамском направлении, а также Ульяновской, Ярославской областей и Якутии. Отдельно отметили в правительстве большой опыт сотрудничества двух стран в области образования. Ежегодно в российских вузах, в том числе ведущих, гражданам Вьетнама предоставляется 1 тысяча мест для обучения за счет федерального бюджета. Большое значение стороны придают гуманитарному сотрудничеству, растет и туристический поток во Вьетнам, который до пандемии был одним из самых популярных мест отдыха россиян.