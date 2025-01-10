Казахстан принял Национальный план по снижению выбросов в окружающую среду

Таким образом, страна стала первой в Центральной Азии, поддержавшей инициативу ИКАО.
«Национальный план направлен на существенное сокращение воздействия авиации на окружающую среду, с учетом растущих вызовов, связанных с изменением климата и устойчивого развития».
В рамках плана примут меры по улучшению инфраструктуры аэропортов с применением энергоэффективных технологий. Также планируется выработка согласованных мер по переходу субъектов отрасли на устойчивое авиационное топливо и примут законодательные поправки по поддержке программы ИКАО по компенсации углеродных выбросов.
«Принятие плана является частью обязательств Казахстана по выполнению международных соглашений в области изменения климата. Национальный план будет реализовываться при активном участии всех заинтересованных сторон, а также субъектов отрасли гражданской авиации».
Результаты его внедрения будут отслеживаться на регулярной основе для корректировки действий и повышения их эффективности.