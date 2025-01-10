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Казахстан принял Национальный план по снижению выбросов в окружающую среду

АСТАНА, 10 янв — Sputnik. Казахстан принял Национальный план по снижению выбросов в окружающую среду, заявили в министерстве транспорта.

Источник: Sputnik.kz

Таким образом, страна стала первой в Центральной Азии, поддержавшей инициативу ИКАО.

«Национальный план направлен на существенное сокращение воздействия авиации на окружающую среду, с учетом растущих вызовов, связанных с изменением климата и устойчивого развития».

пояснили в Минтранспорта.

В рамках плана примут меры по улучшению инфраструктуры аэропортов с применением энергоэффективных технологий. Также планируется выработка согласованных мер по переходу субъектов отрасли на устойчивое авиационное топливо и примут законодательные поправки по поддержке программы ИКАО по компенсации углеродных выбросов.

«Принятие плана является частью обязательств Казахстана по выполнению международных соглашений в области изменения климата. Национальный план будет реализовываться при активном участии всех заинтересованных сторон, а также субъектов отрасли гражданской авиации».

подчеркнули в ведомстве.

Результаты его внедрения будут отслеживаться на регулярной основе для корректировки действий и повышения их эффективности.

экология