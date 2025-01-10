Казахстан принял Национальный план по снижению выбросов в окружающую среду

В рамках плана примут меры по улучшению инфраструктуры аэропортов с применением энергоэффективных технологий. Также планируется выработка согласованных мер по переходу субъектов отрасли на устойчивое авиационное топливо и примут законодательные поправки по поддержке программы ИКАО по компенсации углеродных выбросов.