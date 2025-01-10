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За ночь над Россией уничтожили 40 украинских БПЛА. Военная операция, день 1052-й

За ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Ростовской областью, по четыре над Курской и Воронежской областями, три над Брянской областью, два над Краснодарским краем, один над Белгородской областью и десять над акваторией Азовского моря. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке личной встречи с лидером РФ Владимиром Путиным. На Украине более семи тысяч военнослужащих добровольно вернулись на службу после отмены наказания за дезертирство в случае появления в части. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:16 ❗️Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что готовится к встрече с лидером РФ Владимиром Путиным:

«Он хочет встретиться. Мы ведем подготовку. Президент Путин публично заявлял об этом».

08:11 Украинское государственное бюро расследований сообщило, что больше семи тысяч военнослужащих решили вернуться в части. Это связано с принятием закона об освобождении от уголовной ответственности, если сбежавший боец возобновляется на военной службе.

08:07.

08:03 ⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников: 16 над Ростовской областью, по четыре над Курской и Воронежской областями, три над Брянской областью, два над Краснодарским краем, один над Белгородской областью и десять над акваторией Азовского моря.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1052-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.