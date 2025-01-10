За ночь над Россией уничтожили 40 украинских БПЛА. Военная операция, день 1052-й

За ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Ростовской областью, по четыре над Курской и Воронежской областями, три над Брянской областью, два над Краснодарским краем, один над Белгородской областью и десять над акваторией Азовского моря. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке личной встречи с лидером РФ Владимиром Путиным. На Украине более семи тысяч военнослужащих добровольно вернулись на службу после отмены наказания за дезертирство в случае появления в части. «Газета.Ru» ведет хронику событий.