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Между одним из городов Узбекистана и индийским Мумбаи установят братские связи

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Один из городов Узбекистана и административный центр штата Махараштра — Мумбай в будущем могут стать городами-побратимами. Такую перспективу обсудили на встрече посол Узбекистана Сардор Рустамбаев с губернатором индийского штата Чандрапурамом Радхакришнаном, сообщает ИА «Дунё».

Источник: ИА "Дунё"

Собеседники рассмотрели вопросы многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Индией, в том числе расширения межрегиональных партнерских отношений, изучены возможности реализации перспективных совместных проектов.

Посол подробно рассказал о созданной в Узбекистане привлекательной и благоприятной среде для иностранных инвесторов и бизнесменов, а также осуществляемых совместно с ними крупных совместных проектах.

В ходе мероприятия также состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию партнерских отношений по таким направлениям, как торговля и экономика, инвестиции, информационные технологии, сельское хозяйство, медицина, туризм, культура, наука, образование и другие.

По итогам переговоров стороны договорились разработать предложения по установлению побратимских отношений между одним из городов Узбекистана и административным центром штата Махараштра — Мумбай.