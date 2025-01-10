Между одним из городов Узбекистана и индийским Мумбаи установят братские связи

Собеседники рассмотрели вопросы многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Индией, в том числе расширения межрегиональных партнерских отношений, изучены возможности реализации перспективных совместных проектов.
Посол подробно рассказал о созданной в Узбекистане привлекательной и благоприятной среде для иностранных инвесторов и бизнесменов, а также осуществляемых совместно с ними крупных совместных проектах.
В ходе мероприятия также состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию партнерских отношений по таким направлениям, как торговля и экономика, инвестиции, информационные технологии, сельское хозяйство, медицина, туризм, культура, наука, образование и другие.
По итогам переговоров стороны договорились разработать предложения по установлению побратимских отношений между одним из городов Узбекистана и административным центром штата Махараштра — Мумбай.