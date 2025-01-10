Губернатор утвердил новый список запретов для мигрантов в Самарской области

Согласно документу, в 2025 году иностранцев нельзя будет нанимать на производства:
- продуктов питания: хлеба, кондитерских изделий, молочных и диетических продуктов, детского питания, соков;
- двигателей и турбин (кроме автомобильных, авиационных и мотоциклетных);
- насосов и компрессоров;
- частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов;
- беспилотных авиасистем;
- турбореактивных, реактивных и турбовинтовых двигателей.
Также мигрантам запретили заниматься ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов (в том числе космических), работать в торговле, такси, курьерами и в сфере образования, заниматься пассажирскими перевозками и научными исследованиями. Посмотрите весь список.
Такие меры власти объясняют необходимостью обеспечить безопасность граждан и защиту рынка труда Самарской области. Организациям дали три месяца на то, чтобы выполнить требования постановления губернатора.