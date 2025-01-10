На Кубани разработают краевую программу по повышению рождаемости

В Краснодарском крае планируют разработать программу по повышению рождаемости. Демографический вопрос обсудили на планерном совещании с губернатором Вениамином Кондратьевым.
«Многие женщины не заводят детей, потому что боятся за свою финансовую устойчивость. Давайте создадим программу, которая обеспечит им поддержку в этом вопросе, предусмотрит дополнительные выплаты и льготы», — сказал губернатор региона.
Он отметил, что государство может частично обеспечивать питанием и одеждой детей в кубанских семьях, которым необходима помощь. Кроме того, Кондратьев сказал о важности ясельных групп. Их необходимо открывать больше, чтобы мамы малышей могли раньше выходить на работу.
Сообщается также, что на Кубани решается вопрос о выплате регионального маткапитала на четвертого и последующих детей. Кроме того, губернатор сказал о важности сохранения духовно-нравственных ценностей и повышении популярности многодетных семей.