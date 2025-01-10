На Кубани разработают краевую программу по повышению рождаемости

Он отметил, что государство может частично обеспечивать питанием и одеждой детей в кубанских семьях, которым необходима помощь. Кроме того, Кондратьев сказал о важности ясельных групп. Их необходимо открывать больше, чтобы мамы малышей могли раньше выходить на работу.