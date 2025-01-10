Эксперт назвал причины энергетического кризиса в Молдавии

«Учитывая заинтересованность российского правительства в том, чтобы не оставлять без газа подконтрольный пока ему левый берег Днестра Республики Молдова, существовали хорошие возможности путем переговоров договориться таким образом, чтобы наша страна имела сегодня дешевые электроэнергию и газ, и чтобы молдавские граждане (а их большинство на Левобережье) не страдали от холода и болезней. Однако мы либо не понимаем, что творим, либо в очередной раз играем в чужие игры», — добавил Барбалат.