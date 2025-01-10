В Хабаровске подводят первые итоги реализации мастер-плана

В Хабаровском крае подводят первые итоги реализации мастер-плана краевой столицы. Его утвердили в декабре 2023 года. В него вошли 69 основных мероприятий за 366,7 миллиарда рублей. Их должны реализовать к 2030 году. В минэкономразвития региона рассказали, что в прошлом году на стадии реализации находилось 32 мероприятия, сейчас уже 50. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В прошлом году запустили первую очередь ГЛК «Хехцир», разработали бизнес-план второй очереди. 266 гектаров земель перевели из категории лесного фонда в категорию особо охраняемых территорий и объектов для размещения спортивно-туристического комплекса. Этот статус дает возможность предоставлять инвесторам земли для туристических проектов.
Закончено проектирование пятого этапа объединенной набережной. Этот участок продлит набережную от Речного вокзала до сооружений «Водоканала» и в перспективе станет частью новой набережной протяженностью девять километров. В этом году в планах закончить разрабатывать документы на строительство шестого и седьмого этапов. Шестой этап протянется на 1260 метров до устоев заградительного сооружения на входе в акваторию Амурского затона. Здесь хотят организовать прогулочный пирс, велодорожки и пешеходные дорожки. Также идет проектирование нового Дальневосточного художественного музея, Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей.
Закончены мероприятия по догазификации домовладений и плановому ремонту дорог: к газу подключили 225 домохозяйств и отремонтировали почти 25 километров дорог. В Хабаровск поступило 17 новых троллейбусов и 11 трамваев, которые уже вышли на линии.
Продолжается строительство тепломагистрали № 35, которая обеспечит теплом новые микрорайоны. Ее планируют ввести к отопительному сезону 2025−2026 годов.
В текущем году запустят несколько проектов: начнется благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров, реализация проекта российско-китайского сотрудничества по освоению трансграничного острова Большой Уссурийский, прорабатывается запуск строительства пункта пропуска и сопутствующей инфраструктуры. Готовится план развития острова. Через новый пункт пропуска каждый год будет проходить до 1,3 миллиона тонн грузов и до 1,5 миллиона человек.
Также в планах закончить строительство спортивно-досугового центра в Краснофлотском районе и детского сада на 320 мест на Ореховой сопке. Для обеспечения электроэнергией микрорайона установят трансформаторную подстанцию.
Продолжится ремонт дорог, завершится строительство дорожной сети по улице Героев Пассаров от улицы Совхозной до улицы Трехгорной и магистральной общегородской улицы второго класса, которая соединит Ореховую сопку и жилую постройку в районе переулка Брянского.