В Хабаровске подводят первые итоги реализации мастер-плана

Закончено проектирование пятого этапа объединенной набережной. Этот участок продлит набережную от Речного вокзала до сооружений «Водоканала» и в перспективе станет частью новой набережной протяженностью девять километров. В этом году в планах закончить разрабатывать документы на строительство шестого и седьмого этапов. Шестой этап протянется на 1260 метров до устоев заградительного сооружения на входе в акваторию Амурского затона. Здесь хотят организовать прогулочный пирс, велодорожки и пешеходные дорожки. Также идет проектирование нового Дальневосточного художественного музея, Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей.