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Захарова назвала фейком цитату Ленина в официальном докладе ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бородатым фейком» цитату Ленина в официальном докладе Евросоюза (ЕС), который выпустил экс-президент Финляндии и советник председателя Еврокомиссии Саули Ниинистё.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бородатым фейком» цитату Ленина в официальном докладе Евросоюза (ЕС), который выпустил экс-президент Финляндии и советник председателя Еврокомиссии Саули Ниинистё. Об этом дипломат заявила в своем телеграм-канале.

«Ниинисте выдал цитату Владимира Ленина: “Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь”. Ленин никогда не произносил и не писал этой фразы», — написала Захарова.

Представитель МИД отметила, что у Ленина есть слова про «прощупывание штыком», но они звучат следующим образом: «Между собой мы говорили, что мы должны штыками пощупать — не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?».

«Но на этом все. Никаких размышлений о стали и грязи в речи нет, их, вероятно, добавили тайные поклонники стенограмм лидера мировой революции уже во времена холодной войны», — заключила дипломат.

Официальный доклад ЕС называется «Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы». Цель этого отчета — оценить вызовы, с которыми Евросоюз сталкивается в условиях «нестабильной геополитической обстановки», говорится в документе. Цитата Ленина приведена в предисловии Ниинистё.

В конце декабря зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перефразировал цитату, приписываемую экс-госсекретарю США Кондолизе Райс.

20 лет назад Райс произнесла фразу «наказать Францию, игнорировать Германию и простить Россию», говоря о тройке стран, не поддержавших вторжение США в Ирак. Медведев заменил «Францию» на «Европу», «Германию» на «США», а прощать, по его словам, должна сама Россия.

ЕС