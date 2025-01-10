Захарова назвала фейком цитату Ленина в официальном докладе ЕС

«Ниинисте выдал цитату Владимира Ленина: “Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь”. Ленин никогда не произносил и не писал этой фразы», — написала Захарова.
Представитель МИД отметила, что у Ленина есть слова про «прощупывание штыком», но они звучат следующим образом: «Между собой мы говорили, что мы должны штыками пощупать — не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?».
«Но на этом все. Никаких размышлений о стали и грязи в речи нет, их, вероятно, добавили тайные поклонники стенограмм лидера мировой революции уже во времена холодной войны», — заключила дипломат.
Официальный доклад ЕС называется «Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы». Цель этого отчета — оценить вызовы, с которыми Евросоюз сталкивается в условиях «нестабильной геополитической обстановки», говорится в документе. Цитата Ленина приведена в предисловии Ниинистё.
В конце декабря зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перефразировал цитату, приписываемую экс-госсекретарю США Кондолизе Райс.
20 лет назад Райс произнесла фразу «наказать Францию, игнорировать Германию и простить Россию», говоря о тройке стран, не поддержавших вторжение США в Ирак. Медведев заменил «Францию» на «Европу», «Германию» на «США», а прощать, по его словам, должна сама Россия.