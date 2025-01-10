ЦИК: с 10 января избиратели могут проверить себя в списках для голосования по месту проживания

При желании проголосовать не по месту регистрации избиратель может обратиться в участковую комиссию по выборам Президента Республики Беларусь по месту проживания с 10 по 25 января. С собой нужно иметь паспорт (идентификационную карту) и документ, подтверждающий проживание на территории участка для голосования (свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, договор найма жилого помещения или другой подтверждающий проживание документ).