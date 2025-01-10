На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье

Накануне, глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье зафиксировали случаи гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса. «Газпром» с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.