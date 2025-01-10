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На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук оскорбил в Telegram-канале Владимира Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье на фоне энергокризиса. «Зеленский — международный террорист!» — написал он.

Накануне, глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье зафиксировали случаи гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса. «Газпром» с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.

Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. В свою очередь, врио главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от «Газпрома».

энергетика