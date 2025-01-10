В Госдуме отреагировали на заявление президента Литвы о Калининграде

«Понятно, что за этими заявлениями никаких дальнейших шагов, наверное, не последует, — потому что это глупо с их стороны — осложнений, возможных провокаций на Куршской косе или в другом месте: это будет иметь очень серьезные последствия для них. Мы внимательно будем следить за дальнейшим развитием событий, как эта провокация, смотреть, как наша реакция будет… мы сразу предупреждаем, что к дальнейшим любым действиям мы будем относиться… самым серьезным образом», — сказал Чепа РИА Новости.