В Пермском крае за прошедший 2024 год на воинский учет поставили 750 бывших мигрантов. Жители Ближнего зарубежья стали гражданами России.
Военный следственный отдел СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками краевого военкомата регулярно проводят рейды по проверке общественных мест. В торговых центрах, на строительных площадках они выявляют граждан, получивших гражданство РФ и не вставших на воинский учет.
По итогам проведенного 10 января рейда в Перми выявили пять бывших мигрантов, которые не успели встать на учет. Для этого их доставили в военкоматы города.
В гарнизонном ВСО «Комсомолке» предоставили данные о проведенной работе за 2024 год. В Пермском крае на воинский учет поставили 750 бывших мигрантов, из которых 62 человека поступили на военную службу по призыву, 17 человек заключили контракты с минобороны РФ.