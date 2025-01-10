В гарнизонном ВСО «Комсомолке» предоставили данные о проведенной работе за 2024 год. В Пермском крае на воинский учет поставили 750 бывших мигрантов, из которых 62 человека поступили на военную службу по призыву, 17 человек заключили контракты с минобороны РФ.