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В Пермском крае на воинский учет поставили 750 бывших мигрантов

Контракты для прохождения военной службы заключили 17 новых граждан России.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае за прошедший 2024 год на воинский учет поставили 750 бывших мигрантов. Жители Ближнего зарубежья стали гражданами России.

Военный следственный отдел СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками краевого военкомата регулярно проводят рейды по проверке общественных мест. В торговых центрах, на строительных площадках они выявляют граждан, получивших гражданство РФ и не вставших на воинский учет.

По итогам проведенного 10 января рейда в Перми выявили пять бывших мигрантов, которые не успели встать на учет. Для этого их доставили в военкоматы города.

В гарнизонном ВСО «Комсомолке» предоставили данные о проведенной работе за 2024 год. В Пермском крае на воинский учет поставили 750 бывших мигрантов, из которых 62 человека поступили на военную службу по призыву, 17 человек заключили контракты с минобороны РФ.