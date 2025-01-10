Лукашенко: обеспечить мегаполис чистейшей водой — это величайший подвиг нашего поколения

Глава государства отметил, что сегодня очень много говорится о космосе, запуске спутников и строительстве атомных станций. Но, по его словам, перевод Минска на водоснабжение из артезианских источников сродни этим масштабным проектам и еще важнее для людей.
«Все-таки треть объема нам не доставало, и почти половина населения у нас не имела артезианской воды. Хотя мы воду использовали из поверхностных вод, приводили в порядок, очищали. Так весь мир живет», — констатировал Президент.
«Говорят, у нас нет полезных ископаемых. Самое большое полезное ископаемое у нас — чистая вода. Я уже говорил: в каком-то году Организация Объединенных Наций оценила воду — у нас, по-моему, и в Хорватии оказалась вода сама чистая. Поэтому обеспечить мегаполис почти в два миллиона человек абсолютно артезианской водой — это величайший подвиг нашего поколения, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мало кто, да вообще я не знаю таких государств, которые бы с заботой о людях подошли к этому вопросу. Мы ведь могли запросто обходиться тем, что есть. У нас была хорошая вода, но сделали отличную воду. Теперь Минск живет, как любая деревня, а деревни все же живут из скважин. Это очень серьезный проект, и думаю, что минчане это оценят. Это большое дело».
Как отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, до настоящего времени в городе оставалось три системных проблемных вопроса: водоснабжение столицы из подземных источников, реконструкция очистных сооружений и строительство мусоросортировочного завода.
«Город ежедневно использует 450 тысяч кубических метров воды, 330 тысяч из подземных источников у нас было, порядка 120−130 тысяч ежедневно поставлялось из наземных источников (это Вилейская водная система). Для того, чтобы найти эти 130 тысяч, в самом городе и на ближайших территориях таких запасов воды не было. Они были на расстоянии 35−40 километров от города. Чтобы поднять эту воду, было пробурено и построено 87 новых скважин, еще более 40 перебурено. Построено 114 километров трубопроводов большого диаметра», — рассказал Владимир Кухарев.
По его словам, сметная стоимость проекта составляла Br850 млн. Однако за счет быстрых темпов работ и благодаря экономии при проведении закупок удалось сэкономить около Br150 млн. В итоге весь проект обошелся в Br700 млн.
«И сегодня город полностью обеспечен водой из подземных источников. Систему из наземных источников мы сохраним: вода будет использоваться промышленными предприятиями как техническая, для обеспечения энергетического спроса (ТЭЦ) и обводнения Минска (Минское море и так далее)», — пояснил председатель Мингорисполкома.