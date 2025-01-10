Лукашенко: обеспечить мегаполис чистейшей водой — это величайший подвиг нашего поколения

«Говорят, у нас нет полезных ископаемых. Самое большое полезное ископаемое у нас — чистая вода. Я уже говорил: в каком-то году Организация Объединенных Наций оценила воду — у нас, по-моему, и в Хорватии оказалась вода сама чистая. Поэтому обеспечить мегаполис почти в два миллиона человек абсолютно артезианской водой — это величайший подвиг нашего поколения, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мало кто, да вообще я не знаю таких государств, которые бы с заботой о людях подошли к этому вопросу. Мы ведь могли запросто обходиться тем, что есть. У нас была хорошая вода, но сделали отличную воду. Теперь Минск живет, как любая деревня, а деревни все же живут из скважин. Это очень серьезный проект, и думаю, что минчане это оценят. Это большое дело».