Умеров сообщил стратегию Украины в 2025 году

6 января Министерство обороны России сообщило об освобождении города Курахово в ДНР. В 2024 году российские войска освободили, в частности, Авдеевку и Угледар. 16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что за все время спецоперации потери ВСУ составили почти 1 млн человек.