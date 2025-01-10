Назначен прокурор Актюбинской области

Свою карьеру в органах прокуратуры начал в 2000 году помощником прокурора Жезказгана. Позже работал в Генеральной прокуратуре в должности прокурора, а затем старшего прокурора управления Департамента по надзору за законностью судебных актов и исполнительного производства по гражданским и административным делам.