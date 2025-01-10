Назначен прокурор Актюбинской области

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Марат Абишев имеет значительный опыт работы, включая руководство профильным подразделением центрального аппарата и координацию деятельности органов прокуратуры в сфере защиты общественных интересов.
Он курировал выполнение задач, поставленных президентом страны, в том числе сопровождение крупных инвестиционных проектов, возврат государству неиспользуемых земель, защиту трудовых прав граждан и социально уязвимых категорий населения.
Марат Абишев родился 5 сентября 1979 года в Караганде.
Свою карьеру в органах прокуратуры начал в 2000 году помощником прокурора Жезказгана. Позже работал в Генеральной прокуратуре в должности прокурора, а затем старшего прокурора управления Департамента по надзору за законностью судебных актов и исполнительного производства по гражданским и административным делам.
Также занимал должность судьи Зыряновского районного суда Восточно-Казахстанской области. В разные годы последовательно работал старшим прокурором управления, начальником отдела, заместителем начальника Департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры, заместителем и первым заместителем прокурора Костанайской области, заместителем руководителя аппарата генерального прокурора.
До настоящего назначения он занимал должность начальника Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.
Общий стаж работы в органах прокуратуры превышает 22 года.
За профессиональные достижения награжден орденом «Айбын» II степени и медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».