ЦИК Беларуси: избиратели смогут проверить себя в списках для голосования с 10 января 2025 года

В ЦИК обратили внимание на то, что при желании проголосовать не по месту регистрации, у белорусов есть возможность обратиться в участковую комиссию по выборам президента Беларуси по месту проживания с 10 по 25 января. Отмечается, что при себе необходимо иметь паспорт (идентификационную карту), а также документ, который подтверждает проживание на территории участка для голосования. Речь идет про договор найма жилого помещения, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество или другой документ.