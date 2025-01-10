ЦИК Беларуси: избиратели смогут проверить себя в списках для голосования с 10 января 2025 года

ЦИК Беларуси сообщил, что избиратели смогут проверить себя в списках для голосования с 10 января 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
«С 10 января избиратели могут проверить себя в списках для голосования по месту проживания», — сказано в сообщении.
В ЦИК обратили внимание на то, что при желании проголосовать не по месту регистрации, у белорусов есть возможность обратиться в участковую комиссию по выборам президента Беларуси по месту проживания с 10 по 25 января. Отмечается, что при себе необходимо иметь паспорт (идентификационную карту), а также документ, который подтверждает проживание на территории участка для голосования. Речь идет про договор найма жилого помещения, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество или другой документ.
В пресс-службе уточнили, что участковые комиссии с 10 по 20 января в будние дни работают с 17.00 до 19.00 и с 12.00 до 14.00 по субботам. В период с 21 по 25 января участковые комиссии будут работать с 12.00 до 19.00.
Ранее ЦИК сообщил, что предвыборные выступления кандидатов в президенты по ТВ и радио начались в Беларуси 8 января.
Тем временем ЦИК опубликовала сведения о доходах и имуществе всех пяти кандидатов в президенты Беларуси.
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