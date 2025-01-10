Законопроект о потребительских кредите и микрозайме принят во втором чтении

В ходе доработки законопроекта ко второму чтению поступили замечания и предложения Совета Республики, главного государственно-правового управления Администрации Президента Республики Беларусь, Совета Министров, Национального банка, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, министерств юстиции, экономики, главного правового управления Секретариата Палаты представителей. Поддержанные Постоянной комиссией по бюджету и финансам замечания и предложения учтены в тексте законопроекта. В частности, законопроект дополнен нормами, предусматривающими корректировку Гражданского кодекса в части приведения в соответствие с проектом закона, подготовленным в рамках реализации закона Республики Беларусь от 22 апреля 2024 года № 365-З «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». В Гражданском кодексе закреплены нормы, предусматривающие определение в договоре аренды (кроме договора финансовой аренды (лизинга)) размера арендной платы только в белорусских рублях. В целях оперативного законодательного урегулирования вопросов проведения банками валютных операций по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга) вносятся изменения в закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 года № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле». Закреплена возможность осуществления банками деятельности по сдаче в аренду недвижимости, имеющейся на балансе банка, в пределах, установленных Национальным банком.