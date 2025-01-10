Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Кроме того, на вопрос, за какую партию проголосовали бы участники опроса, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,2% россиян назвали «Единую Россию», 9,7% — КПРФ, 10,7% — ЛДПР, 6,5% — «Новые люди», 4,2% — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 11,1% респондентов указали непарламентские партии, при этом 12,5% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах.