Лукашенко поручил Минздраву принять дополнительные меры для профилактики эпидемий

Президент во время церемонии обратил внимание на не совсем благоприятные погодные условия, что может способствовать росту заболеваемости: «Такая погода всегда какую-то гадость приносит на территорию нашей страны. И, если аккуратно себя не вести, мы опять попадем в какую-нибудь пандемию. Поэтому берегите себя. Берегите своих детей».
«А Министерству здравоохранения передайте, чтобы они серьезно проанализировали эпидемситуацию в Беларуси, — поручил Александр Лукашенко ответственным должностным лицам. — Нам надо принимать дополнительные меры к тому, что они приняли».
Глава государства напомнил, что в Беларуси все желающие могут сделать необходимые прививки, в стране для этого закуплены соответствующие препараты, которые не изготавливаются местными фармпредприятиями. «Пожалуйста — все в стране закуплено того, что не было произведено, и лекарства, чтобы уберечь вас и ваших детей от болезней. Здоровья вам!» — сказал Президент.