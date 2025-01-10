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Лукашенко поручил Минздраву принять дополнительные меры для профилактики эпидемий

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству здравоохранения проанализировать нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране и принять дополнительные меры для профилактики роста заболеваемости. Об этом глава государства заявил во время торжественного пуска артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Президент во время церемонии обратил внимание на не совсем благоприятные погодные условия, что может способствовать росту заболеваемости: «Такая погода всегда какую-то гадость приносит на территорию нашей страны. И, если аккуратно себя не вести, мы опять попадем в какую-нибудь пандемию. Поэтому берегите себя. Берегите своих детей».

«А Министерству здравоохранения передайте, чтобы они серьезно проанализировали эпидемситуацию в Беларуси, — поручил Александр Лукашенко ответственным должностным лицам. — Нам надо принимать дополнительные меры к тому, что они приняли».

Глава государства напомнил, что в Беларуси все желающие могут сделать необходимые прививки, в стране для этого закуплены соответствующие препараты, которые не изготавливаются местными фармпредприятиями. «Пожалуйста — все в стране закуплено того, что не было произведено, и лекарства, чтобы уберечь вас и ваших детей от болезней. Здоровья вам!» — сказал Президент.

Лукашенко Александр
медицина
здоровье