Лукашенко поручил Минздраву принять дополнительные меры для профилактики эпидемий

Глава государства напомнил, что в Беларуси все желающие могут сделать необходимые прививки, в стране для этого закуплены соответствующие препараты, которые не изготавливаются местными фармпредприятиями. «Пожалуйста — все в стране закуплено того, что не было произведено, и лекарства, чтобы уберечь вас и ваших детей от болезней. Здоровья вам!» — сказал Президент.