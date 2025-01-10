Полпред в УрФО Артем Жога рассказал о вкладе уральцев в восстановление ДНР

«Все субъекты УрФО проделали большой объем работы, каждый вложил максимум сил. Я видел, как преображаются города и поселки Донбасса, как в них возвращается обычная, мирная жизнь. И это — самое главное достижение. В этом году регионы так же активно продолжат восстанавливать подшефные территории», — отметил Жога.