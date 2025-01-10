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Полпред в УрФО Артем Жога рассказал о вкладе уральцев в восстановление ДНР

Регионы Уральского федерального округа в 2024-м году помогли в ремонте и строительстве 179 объектов на подшефных территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

По словам Артема Жоги, благодаря инициативе уральцев в ДНР и ЛНР появились новые социальные объекты: современные школы, детские сады, больницы, стадионы — отремонтированы километры дорог, создана новая коммунальная инфраструктура.

«Все субъекты УрФО проделали большой объем работы, каждый вложил максимум сил. Я видел, как преображаются города и поселки Донбасса, как в них возвращается обычная, мирная жизнь. И это — самое главное достижение. В этом году регионы так же активно продолжат восстанавливать подшефные территории», — отметил Жога.