Politico: вторжение США в Гренландию может стать «самой короткой войной»

Эксперты приходят к такому выводу, поскольку американские военные уже находятся в Гренландии с 1940-х годов. Официально их пребывание на острове было закреплено в договоре между США и Данией от 1951 года. Тогда же в Гренландии была создана крупнейшая в арктическом регионе авиабаза «Туле», на которой развернут контингент до 10 тыс. человек и размещены стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. В 2023 году авиабаза была переименована в космическую базу Питуффик, которая выполняет задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.