Министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине

«Настроение нехорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине. Вчера были президент Зеленский, министр Умеров. Ситуация на линии фронта очень трудная. Усталость от войны на Украине огромная. Людям попросту надоело», — сказал польский министр.
Накануне в Рамштайне прошла очередная встреча с участием министров обороны нескольких стран Североатлантического альянса, его генерального секретаря и представителей Украины. На ней, в частности, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Киеву очередного пакета военной помощи на 500 миллионов долларов. В него входят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
Контактная группа в формате «Рамштайн», объединяющая более 50 стран, создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи.
При этом, как пишет газета New York Times, продолжение работы группы остается под вопросом на фоне смены американской администрации. В Пентагоне допускают, что при выходе Вашингтона из инициативы лидерство могут передать другой стране, чтобы сохранить глобальные поставки оружия для ВСУ.