Министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине

Накануне в Рамштайне прошла очередная встреча с участием министров обороны нескольких стран Североатлантического альянса, его генерального секретаря и представителей Украины. На ней, в частности, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Киеву очередного пакета военной помощи на 500 миллионов долларов. В него входят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.