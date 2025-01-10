В Приморье депутаты лишили мандата зампреда Арсеньевской Думы Авагимяна

Как установила проверка, Владимир Авагимян, избранный по округу № 17, с февраля 2023 года по апрель 2024 года не участвовал ни в одном заседании Думы. Более того, в течение двух лет он не проводил приёмов граждан и не взаимодействовал с жителями Арсеньева никакими другими способами.