В Приморье депутаты лишили мандата зампреда Арсеньевской Думы Авагимяна

В Приморье лишили депутатского мандата заместителя председателя Думы Арсеньевского городского округа Владимира Авагимяна.
В пятницу, 10 января, на внеочередном заседании представительного органа депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение его полномочий. Такое решение приняли после проверки прокуратуры города, которая в декабре прошлого года выявила грубые нарушения в работе народного избранника.
Как установила проверка, Владимир Авагимян, избранный по округу № 17, с февраля 2023 года по апрель 2024 года не участвовал ни в одном заседании Думы. Более того, в течение двух лет он не проводил приёмов граждан и не взаимодействовал с жителями Арсеньева никакими другими способами.
Прокуратура Приморского края подчеркнула, что деятельность депутата полностью отсутствовала, что стало серьёзным поводом для рассмотрения вопроса о его отстранении.
Результаты проверки направили в городскую Думу для рассмотрения. По итогам заседания депутатский корпус принял решение лишить Авагимяна мандата и должности заместителя председателя. Это решение поддержали все присутствующие депутаты, подчеркнув, что такие случаи недопустимы в работе представительных органов власти.
Сам бывший депутат на заседание так и не явился, добавила пресс-служба прокуратуры Приморского края.