УФАС обвинило электроэнергетическую компанию в завышении цен

Однако на сайте компании отсутствует информация об утвержденном порядке формирования стоимости услуги по предоставлению опор воздушных линий для размещения кабелей связи. НПФ «Парма Инжиниринг» не подтвердил обоснованность расходов, включенных в стоимость услуги. Более того, установлено, что расходы владельца инфраструктуры, необходимые для предоставления услуги, снизились, что не отразилось на ее цене.